Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 17:48

Картофельные зразы с яйцом и луком: хрустящие снаружи, нежные внутри. Готовлю из пюре — рецепт проще некуда, а вкус — сказка!

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вся прелесть — в текстуре. Снаружи — плотная, поджаристая, золотистая корочка из картофеля, внутри — сочная, нежная, рассыпчатая начинка из яиц с маслом и луком. Этот контраст заставляет протягивать руку за добавкой снова и снова.

Для зраз килограмм картофеля очищаю, режу на крупные куски и отвариваю в подсоленной воде до полной мягкости. Воду полностью сливаю, картофель разминаю в абсолютно гладкое пюре без молока и масла. Даю пюре полностью остыть до комнатной температуры. В остывшее пюре добавляю одно сырое яйцо, три столовые ложки пшеничной муки, соль и черный перец по вкусу. Тщательно вымешиваю ложкой, а затем руками до получения однородного, пластичного теста, которое не липнет к ладоням. Для начинки четыре вареных яйца мелко рублю ножом. Пучок зеленого лука мелко шинкую. Смешиваю яйца и лук с 30 граммами размягченного сливочного масла. Картофельное тесто делю на 8–10 равных частей. Из каждой части формирую шарик, затем расплющиваю его в ладонях в круглую лепешку толщиной около 1 см. В центр кладу столовую ложку яичной начинки. Края лепешки поднимаю и аккуратно защипываю над начинкой, как у пельменя, формируя овальную или круглую котлетку-зразу. Хорошо прижимаю шов, чтобы он не разошелся. На сковороде разогреваю достаточное количество растительного масла. Обжариваю зразы на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до красивой золотисто-коричневой корочки. Выкладываю готовые зразы на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Подаю горячими, обязательно со сметаной.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
Общество
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Общество
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Жарила как все, пока не добавила изюминку. Теперь это наш любимый завтрак с творогом
Общество
Жарила как все, пока не добавила изюминку. Теперь это наш любимый завтрак с творогом
Картошка, мука и сыр — жарим ленивые хычины. Классные лепешки подаем со сливочным маслом
Общество
Картошка, мука и сыр — жарим ленивые хычины. Классные лепешки подаем со сливочным маслом
Кинула картофельное пюре в горячее масло — получила ароматное чудо. Хоть к супу, хоть на завтрак со сметаной
Общество
Кинула картофельное пюре в горячее масло — получила ароматное чудо. Хоть к супу, хоть на завтрак со сметаной
еда
рецепты
картофель
котлеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В эконом-классе «Аэрофлота» появилось обновленное меню
Россиянам в Таиланде грозит тюрьма и депортация из-за прогулки с нюансом
«Не может быть предметом торга»: Лавров исключил языковые уступки Киеву
В Госдуме заявили о росте эффективности в борьбе с кибермошенниками
ВСУ атаковали Россию с помощью 40 БПЛА за пять часов
В ГД высказались о возможном продлении договора США и РФ по ядерным силам
Минюст РФ пополнил черный список организаций
В Белгородской области раскрыли печальные последствия нового налета ВСУ
Новое фото, отказ выходить в люди, списки Эпштейна: как живет Алла Пугачева
Суда с контрабандной нефтью захватили в Персидском заливе
Кравцов раскрыл особенность всех школ, где произошли нападения
«Мы обожглись»: Лавров об отношениях России со странами Запада
В Госдуме перечислили самые востребованные в 2026 году специальности
Лавров рассказал о тайных переговорах с некоторыми лидерами Евросоюза
Депутат Нилов предложил новое наказание для нерадивых работодателей
«Средств достаточно»: названо оружие России, способное уничтожить ПРО США
«Всегда возьмет трубку»: Лавров сообщил о готовности Путина к предложениям
Стало известно, почему в Евросоюзе нарастает недовольство Германией
Раскрыто, как метеорит мог оказаться в числе стратегически важных товаров
В Красной Пахре 10 постояльцев частного пансионата заразились инфекцией
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.