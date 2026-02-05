Картофельные зразы с яйцом и луком: хрустящие снаружи, нежные внутри. Готовлю из пюре — рецепт проще некуда, а вкус — сказка!

Вся прелесть — в текстуре. Снаружи — плотная, поджаристая, золотистая корочка из картофеля, внутри — сочная, нежная, рассыпчатая начинка из яиц с маслом и луком. Этот контраст заставляет протягивать руку за добавкой снова и снова.

Для зраз килограмм картофеля очищаю, режу на крупные куски и отвариваю в подсоленной воде до полной мягкости. Воду полностью сливаю, картофель разминаю в абсолютно гладкое пюре без молока и масла. Даю пюре полностью остыть до комнатной температуры. В остывшее пюре добавляю одно сырое яйцо, три столовые ложки пшеничной муки, соль и черный перец по вкусу. Тщательно вымешиваю ложкой, а затем руками до получения однородного, пластичного теста, которое не липнет к ладоням. Для начинки четыре вареных яйца мелко рублю ножом. Пучок зеленого лука мелко шинкую. Смешиваю яйца и лук с 30 граммами размягченного сливочного масла. Картофельное тесто делю на 8–10 равных частей. Из каждой части формирую шарик, затем расплющиваю его в ладонях в круглую лепешку толщиной около 1 см. В центр кладу столовую ложку яичной начинки. Края лепешки поднимаю и аккуратно защипываю над начинкой, как у пельменя, формируя овальную или круглую котлетку-зразу. Хорошо прижимаю шов, чтобы он не разошелся. На сковороде разогреваю достаточное количество растительного масла. Обжариваю зразы на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до красивой золотисто-коричневой корочки. Выкладываю готовые зразы на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Подаю горячими, обязательно со сметаной.

