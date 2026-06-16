Картофель собирают мешками без лишней химии: помогает старый деревенский способ

Многие окучивают картофель по привычке, но делают это слишком поздно или неправильно. А ведь именно этот простой прием помогает получить больше крупных клубней и защитить растения от жары и сорняков.

Первое окучивание проводят, когда ботва вырастает примерно до 15 сантиметров. Землю поднимают высоко, чтобы куст начал формировать дополнительные подземные побеги. Сразу после этого картофель полезно полить раствором дрожжей — 100 граммов на ведро воды.

Через две недели кусты окучивают второй раз и добавляют в почву измельченную яичную скорлупу. Она насыщает землю кальцием и помогает отпугнуть проволочника.

Для хорошего урожая важно также мульчировать грядки травой и не забывать о подкормках во время цветения. Тогда клубни вырастают крупнее и ровнее.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак на своем огороде и заметила, что мелкой картошки стало намного меньше. Она советует не затягивать с первым окучиванием, потому что именно ранняя обработка дает самый заметный результат.

Ранее сообщалось, что после нескольких сезонов посадок почва устает: становится плотной, бедной и «не кормит» растения. Не обязательно везти навоз с его запахом и сорняками — есть тихая и недорогая замена.