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16 июня 2026 в 15:00

Гости чуть не подрались за эту хрустящую картошку: вот мой рецепт универсального гарнира

Фото: D-NEWS.ru
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Забудь про долгую возню с духовкой. Этот бейби-картофель из аэрогриля — хрустящий снаружи и нежный внутри. Делается быстрее, чем сварится макароны.

Ингредиенты

Бейби-картофель — 600 г, масло растительное — 1 ст. л., чесночный порошок — 0.5 ч. л., травы итальянские — 0.5 ч. л., розмарин свежий — 1 веточка, перец черный молотый — 1.25 г, соль — 0.5 ч. л.

Как готовлю

Сначала хорошенько мою картофель щеткой, чистить не нужно — только вырезаю подозрительные места. Если клубни крупноваты, режу их пополам. Ссыпаю в миску, поливаю маслом и сыплю все специи: соль, перец, итальянские травы и чесночный порошок.

Обрываю листочки розмарина с веточки, мелко рублю их и тоже отправляю в миску. Все тщательно перемешиваю руками, чтобы каждая картофелина пропиталась. Вываливаю в корзину аэрогриля, ставлю 200°C на 20 минут. Ровно через 10 минут вынимаю корзину и хорошенько трясу ее, чтобы картофель перевернулся и пропекся равномерно. Проверяю готовность вилкой: если протыкается легко, а корочка румяная — все, выключаю и подаю немедленно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ожидал возни, но просто помыл картошку, кинул в аэрогриль — и через 20 минут у меня на столе был ужин. Корочка получилась хрустящая, прямо как из фритюра, а внутри — нежная, тающая мякоть.

Проверено редакцией
Общество
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картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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