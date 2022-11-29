Кардиолог назвал способ легче пережить «барическую гору» Кардиолог Ашихмин: обильное питье и избегание стрессов помогут пережить «барическую гору»

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Универсального способа легче пережить «барическую гору» — пик атмосферного давления — не существует, однако облегчить самочувствие поможет обильное питье, избегание стрессов и освобождение от серьезных физических нагрузок, рассказал «Парламентской газете» кардиолог Ярослав Ашихмин. По его словам, в этот период важно постоянно следить за тем, чтобы давление не поднималось выше 135 и не опускалось ниже 85.

Универсального способа пережить такие дни нет. Надо постоянно измерять давление, которое не должно превышать 135 на 85, не перегружать себя физическими упражнениями, пить много жидкости, не переедать и по возможности избегать стрессов, — рассказал Ашихмин.

Врач уточнил, что повышение атмосферного давления влечет за собой понижение артериального, однако это абсолютно безопасно для организма, хотя и способно вызвать головные боли, головокружение, тошноту и сонливость. Специалист посоветовал поднимать тонус с помощью крепкого сладкого чая или кофе, а также порекомендовал неспешные прогулки на свежем воздухе, которые помогли бы пережить «барическую гору». Эксперт добавил, что подобные периоды, как правило, достаточно короткие.

Синоптик Михаил Леус ранее рассказал, что в ближайшую неделю в Москве будет зафиксирована «барическая гора», то есть высокое атмосферное давление. По его словам, давление выйдет на пик ко вторнику, 29 ноября: в этот день показатели дойдут до отметки 765 мм ртутного столба, таким образом, значения окажутся выше нормы на 17–19 единиц.