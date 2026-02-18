Капусту покупаю килограммами — пеку хачапури с капустной начинкой. Необычно, но безумно вкусно! Это гениально простое и невероятно аппетитное блюдо, которое удивляет нестандартным сочетанием грузинской классики и нашей родной капусты. Его необычность в том, что нежнейшее сырное тесто «обнимает» сочную, томленую капусту с луком и специями, создавая идеальный баланс — тягучий сыр и мягкая овощная начинка. Получается обалденная вкуснятина: румяная, хрустящая корочка, под которой скрывается ароматная капуста, пропитанная сливочным маслом, и расплавленный сулугуни, тянущийся золотистыми нитями. Такие хачапури исчезают со стола мгновенно, даже те, кто не любят капусту, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 400 г белокочанной капусты, 1 луковица, 200 г сулугуни (или смеси сулугуни с моцареллой), 2 ст. ложки сливочного масла, соль, перец и любимые специи. Капусту тонко нашинкуйте, лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Добавьте капусту, тушите под крышкой до мягкости, посолите, поперчите, в конце добавьте сливочное масло и остудите. Тесто раскатайте, нарежьте на квадраты, выложите капустную начинку и кусочки сыра, защипните края, формируя лодочки. Выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

