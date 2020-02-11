https://static.news.ru/photo/9ac56bc8-4cb5-11ea-8587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mitte27/CC0/commons.wikimedia.org

Главный литературный труд Карла Маркса — «Капитал» — признали угрожающим государственному устройству РФ и действующей власти произведением.

Работу назвали «средством совершения преступления» по делу запрещённого в России террористического сообщества «Сеть», передаёт Telegram-канал «Расстрига».

Дело расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб.

Как ранее писал NEWS.ru, суд приговорил семерых участников сообщества — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Куксова и Армана Сагынбаева — к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

Адвокат Светлана Сидоркина прокомментировала приговор. По мнению юриста, в действиях осуждённых нет состава преступления. Вердикт юрист назвала «очень суровым». По мнению Сидоркиной, он не соответствует степени общественной опасности и действиям, которые фигуранты дела «фактически не совершали».