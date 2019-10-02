https://static.news.ru/photo/541d8a9c-e50a-11e9-bbc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Журналистка и медиаменеджер Тина Канделаки заявила, что разочарована премией ТЭФИ, поэтому она осознанно её пропустит, чтобы посетить матч «Зенит» — «Бенфика».

Я совершенно осознанно улетаю из Москвы на матч «Зенит» — «Бенфика». Надеюсь, что премия ТЭФИ в таком формате, где решение принимают жюри, а у зрителей нет права голоса при выборе любимых программ, телевизионных шоу и ведущих, пройдёт в последний раз, — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Она считает, что нынешнее телевидение не отвечает на новые запросы аудитории. По её словам, доступность контента и множественность каналов его доставки размыли границы возрастной аудитории, расширив сферу интересов людей.

Как ранее писал News.ru, журналист Владимир Познер сообщил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором премии ТЭФИ, из-за «зависти и недоброжелательности в телевизионном мире». Он добавил, что конкурс «почил в бозе».