https://static.news.ru/photo/fd4c37a8-e9ce-11e9-8e03-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.ru

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и её бывший подчинённый спортивный журналист Василий Уткин вновь жёстко схлестнулись в интернет-пространстве. Репортёр недвусмысленно намекнул на возраст телебосса, та в ответ усомнилась в его физиологических возможностях по мужской части.

Уткин, не скрывающий своего негативного отношения к Канделаки, выложил в Instagram видео с девушкой-фристайлером в форме сборной Колумбии, не забыв отметить на нём свою оппонентку.

Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она всё равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в Telegram, — съязвил журналист.

Канделаки долго думать над ответом не стала. Ответила в похожем тоне в Telegram . Не менее едко она напомнила, что в их возрасте следует бережнее относиться к здоровью, бросить пить и думать о душе.

К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент. <...> Василий, могу оплатить первый визит к врачу, — парировала она.

Эта словесная перепалка — лишь новый этап в длительном противостоянии двух представителей профессии, когда-то относившихся друг к другу волне лояльно. Как писал News.ru, история их нелюбви началась в 2015 году, когда Канделаки публично заявила о желании построить «с нуля» коллектив нового телеканала. Уткина как профессионала это покоробило, он потребовал личной аудиенции, но был категорично отвергнут, а некоторое время спустя ушёл с канала, громко хлопнув дверью.