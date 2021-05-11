Камеры зафиксировали момент покупки оружия казанским стрелком

https://static.news.ru/photo/34863470-b256-11eb-863e-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент покупки ружья Ильназом Галявиевым, который устроил стрельбу в казанской школе. Об этом сообщает Life.

Как выяснилось, стрелок покупал оружие в Йошкар-Оле. Он рассматривал товар, тщательно и долго выбирал. В итоге юноша приобрёл гладкоствольное ружьё Hatsan Escort. Как утверждает источник издания, Галявиев около часа бродил по магазину.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматривается версия о наличии у него сообщников.

В результате атаки на школу погибли, по последним данным, девять человек, кроме тог,о 20 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в гимназии № 175 в Казани 19-летний молодой человек сам сдался полиции. Он вышел к силовикам с поднятыми руками, пробыв в здании всего восемь минут.