https://static.news.ru/photo/47f785fe-eb60-11e9-94b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Kubedinov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дискуссия развернулась на просторах Интернета в связи с публикацией фотографии из одного из кабинетов задания Дипломатической академии МИД РФ. Стену помещения, которое занимает заведующая кафедрой международных отношений Татьяна Каширина, украшает календарь с портретом Иосифа Сталина.

Первым фото обнаружил выпускник Академии, оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Он заявил, что в его время преподаватели стеснялись размещать в кабинетах портреты инициатора большого террора.

Некоторые комментаторы отметили, что именно наличием в здании портретов Сталина объясняются напряжённые отношения между РФ и США, передаёт « Ридус ».

Как ране писал News.ru, президент России Владимир Путин подверг критике утверждение о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну. Российский лидер отказался давать оценку сталинскому режиму, хотя и признал репрессии «чёрной страницей» в истории.