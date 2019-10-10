Дискуссия развернулась на просторах Интернета в связи с публикацией фотографии из одного из кабинетов задания Дипломатической академии МИД РФ. Стену помещения, которое занимает заведующая кафедрой международных отношений Татьяна Каширина, украшает календарь с портретом Иосифа Сталина.
Первым фото обнаружил выпускник Академии, оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Он заявил, что в его время преподаватели стеснялись размещать в кабинетах портреты инициатора большого террора.
Некоторые комментаторы отметили, что именно наличием в здании портретов Сталина объясняются напряжённые отношения между РФ и США, передаёт «
Как ране писал News.ru, президент России Владимир Путин подверг критике утверждение о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну. Российский лидер отказался давать оценку сталинскому режиму, хотя и признал репрессии «чёрной страницей» в истории.
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