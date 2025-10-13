Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 16:30

Каким будет 2026-й по китайскому гороскопу: вот кто разбогатеет в год Красной Огненной Лошади

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каким будет 2026-й по китайскому гороскопу? Рассказываем, кто разбогатеет в год Красной Огненной Лошади. Уже в феврале 2026 года, а именно 17 числа, по китайскому календарю наступит новый год — яркий, энергичный и переменчивый. Этот период принесет каждому из двенадцати знаков зодиака собственные испытания и подарки судьбы.

Астролог Маргарита Богатова в беседе с «Пятым каналом» рассказала, какие сферы жизни окажутся наиболее сильными для разных знаков в грядущем году. В финансовом плане удача улыбнется Свинье, Змее, Быку и самой Лошади. Эти знаки смогут значительно улучшить свое материальное положение, если проявят инициативу и трудолюбие. Астролог подчеркнула, что по законам китайского гороскопа любые благоприятные звезды лишь усиливают результаты вложенных усилий. То есть успех ждет только тех, кто действительно готов работать над своими целями и проектами.

В сфере общения и отношений наиболее гармоничным год станет для Козы, Петуха, Собаки и Кролика. Люди, рожденные под этими знаками, будут легко находить общий язык с окружающими, заключать выгодные партнерства и даже вступать в новые романтические отношения. Тем, кто рожден в год Тигра или Обезьяны, звезды советуют путешествовать как можно больше. Чем активнее они будут менять обстановку и открывать новые горизонты, тем больше финансовых возможностей появится на их пути.

Кроме того, Тиграм, Обезьянам и Змеям рекомендуется повышать квалификацию — полученные знания помогут им не только укрепить профессиональный статус, но и превратить навыки в реальный доход. А вот если в 2026 году появятся трудности, обратиться за поддержкой стоит к Дракону или Собакам — над этими знаками будет сиять звезда-помощник. Также источником поддержки и вдохновения могут стать Коза, Бык и Петух — представители этих знаков будут буквально излучать удачу и охотно делиться ею с другими.

Ранее синоптик Вильфанд назвал точную дату прихода зимы. Мощнейшие морозы и снегопады по всей России.

