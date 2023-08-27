Какая погода будет в Петербурге и Москве 1 сентября: ждать дождь или солнце

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Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в Москве 1 сентября ожидается солнечный день без осадков. Какая погода в День знаний придет в другие города и будет ли дождь?

Какая погода ожидается в Москве 1 сентября

По словам Александра Шувалова, температура воздуха в Москве 1 сентября поднимется до 24 градусов тепла. Он отметил, что погода ожидается праздничная — солнечный день без осадков.

«Ветер будет слабый, облачность минимальная. В первую половину дня температура воздуха составит 16–18 градусов тепла, а к обеду и вовсе поднимется до 22–24 градусов. Я бы оценил вероятность дождя во время торжественной линейки в 20–30%, то есть как невысокую», — подчеркнул Шувалов NEWS.ru.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что в Москве в ближайшие дни, в том числе 1 сентября, прогнозируется температура выше нормы на 1–1,5 градуса. Он объяснил, что такая теплая погода обусловлена воздушными массами с юга и юго-востока.

Согласно данным Wisemeteo, осенний сезон 2023 года ожидается холодным и сухим. Средняя температура составит +5 °C, что ниже показателей прошлого года. В сентябре среднесуточная температура будет около 12 °C. Осадки будут умеренными, в основном выпадут с 1 по 16 сентября. Вторая половина осени ожидается теплее среднесезонной отметки в целом. Температурный режим второго месяца сезона составит около 5 °C.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге 1 сентября

В Санкт-Петербурге 1 сентября, по данным Gismeteo, температура днем поднимется до 22 градусов тепла. Погода ожидается солнечная и без осадков. При этом в прошлом году День знаний в Северной столице прогнозировался холодным и дождливым, после 30-градусной августовской жары осень начиналась с восьми градусов тепла и пасмурного неба, сообщал «Деловой Петербург».

Синоптик Александр Колесов отметил, что в последние выходные лета в Петербурге тоже ожидается сухая и теплая погода без дождя.

«Атмосферный фронт с умеренным дождем ожидается только вечером в понедельник, или даже в ночь на вторник 29 августа. Так что всем хороших выходных дней, хотя и первые выходные осени, предварительно конечно, могут быть примерно такими же», — сказал специалист «Деловому Петербургу».

Какая погода 1 сентября будет в Омске, Ростове, Екатеринбурге

В 2023 году в Новосибирске 1 сентября ожидается облачная и прохладная погода. По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха ночью будет в районе +14 градусов, днем — около +17 градусов, при этом ощущаться будет как при +15 градусов. Влажность прогнозируют на уровне 66%, ветер западный 4,5 м/с. При этом прогнозы Gismeteо отличаются: сервис обещает дождь. Днем ожидается +15 градусов, ночью — +10 градусов.

В Омске будет 19 градусов и дождь, в Екатеринбурге — 15 градусов и дождь. В Воронеже в День знаний прогнозируется 26 градусов, в Ростове-на-Дону — 30 градусов, сообщает Gismeteo.

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