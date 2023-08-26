Новые штрафы за шины и АБС: как изменится жизнь водителей с 1 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября 2023 года в России вступят в силу изменения для автомобилистов. Главное из них — обновленный перечень условий и неисправностей, при которых эксплуатация машин будет запрещена. За что теперь инспекторы ГИБДД смогут выписывать штрафы водителям?

Какой штраф будет за шины не по сезону или с дефектами

Прежде всего, придется заплатить штраф в размере 500 рублей за эксплуатацию транспортного средства на не соответствующей сезону резине. Летом автомобилистам будет запрещено ездить на шипованных зимних шинах, а зимой — на летних. Нешипованных покрышек («липучек») запрет на зимнюю резину летом не затронет. При этом водителям грузовиков категорий N2 и N3 и автобусов категорий M2 и М3 при отсутствии зимних шин зимой нужно будет иметь с собой цепи противоскольжения.

Также под строгий запрет подпадет использование изношенной резины в любое время года, причем замеры должны делаться с использованием «средств технического диагностирования», то есть штангенциркулей.

Как будут проверять неисправность АБС

С 1 сентября инспекторы ГИБДД будут обращать внимание на тормозную систему автомобиля. Водителю грозит штраф, если окажется, что элементы антиблокировочной тормозной системы (АБС) не закреплены или видны ее повреждения. Сотрудники полиции смогут удостовериться в ее нормальной работе по световому индикатору на щитке приборов транспортного средства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Антиблокировочная тормозная система является составной частью рабочей тормозной системы, от исправности которой зависит безопасность ТС. Неисправность данной системы выявляется с помощью светового индикатора мониторинга рабочего состояния АБС», — сообщили в ГИБДД изданию Autonews.ru.

Могут ли оштрафовать за видеорегистратор и тонировку

Согласно регламенту, автомобилистам имеют право выписать штраф, если на лобовые стекла установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. Речь идет о видеорегистраторах, смартфонах и планшетах.

Согласно обновленному перечню неисправностей машин, светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%, а для автомобилей, оснащенных броневой защитой, — не менее 60%. Штраф, как и раньше, составляет 500 рублей.

Какие еще нововведения вступят в силу с начала осени

Инспекторы ГИБДД начнут штрафовать за неработающие световые приборы, а также за ксеноновые или светодиодные фары, которые были установлены самостоятельно (нештатно). Неработающий штатный автоматический корректор фар и грязные фары тоже будет считаться нарушением.

С 1 сентября начнет действовать обновленный закон о такси. В нем прописаны требования к перевозке пассажиров и багажа: теперь службы заказа такси будут нести ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажира.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также появятся реестры таксистов, содержащие сведения о перевозчиках, автомобилях и заказах. Для того чтобы устроиться на работу в такси, нужно будет получить разрешение на перевозку. Водителями не смогут стать судимые за убийства, изнасилования, причинение тяжкого вреда здоровью, нарушение общественной безопасности и конституционного строя, если их судимость не погашена.

Кроме того, к подобной работе не допустят автомобилистов, повторно лишенных прав, не прошедших аттестацию на знание важных объектов инфраструктуры, и тех, у кого имеется более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

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