Автоэксперт оценил перспективы иранских машин на российском рынке Автоэксперт Кисенков: иранские машины будут популярны из-за бюджетного класса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иранские машины, которые начали активно продаваться на российском рынке, будут пользоваться спросом, уверен автоэксперт Василий Кисенков. В беседе с «360» он уточнил, что они станут популярны благодаря их бюджетному классу — такие автомобили всегда хорошо покупались и продавались в России.

В частности, если говорить про иранский производитель, то он так или иначе все равно будет пользоваться спросом на российском рынке ввиду той простой причины, что это бюджетный класс. А бюджетный класс всегда будет хорошо покупаться и продаваться, — уточнил эксперт.

По словам Кисенкова, на фоне российских моделей АвтоВАЗ и «Москвич», стоимость которых достигает 2,5 млн рублей, иранские автомобили окажутся дешевле. Автоэксперт уверен, что покупателей не остановит простой мотор и базовая комплектация.

Это как в свое время китайские производители Ceed, Haval и так далее, которые 15-20 лет назад никто брать даже не хотел. Но, тем не менее, они все равно продавались на российском рынке. И эти тоже займут свою нишу, — заключил Кисенков.

Концерн «АвтоВАЗ» ранее возобновил производство автомобилей Lada Largus. Всего планируется выпустить 650 таких машин в течение месяца. Представители предприятия подчеркнули, что с конвейера также сойдет опытная партия электромобилей Lada e-Largus.