Появился прогноз роста цен на автомобили этой осенью Автоэксперт Моржаретто: автомобили этой осенью могут подорожать на 5–10%

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Автомобили в России могут подорожать этой осенью на 5–10%, сообщил NEWS.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. Он напомнил о резком повышении утилизационного сбора с 1 августа и усложнении ввоза машин в Россию для последующей перепродажи. Также ситуацию ухудшает ослабевший из-за санкций рубль.

Все это (вышеперечисленное. — NEWS.ru.) может привести к росту цен на автомобили этой осенью в среднем на 5–10%. Отечественные автомобили Lada подорожают менее заметно, потому что [в их производстве] велика доля российских комплектующих, а те иномарки, которые завозят в Россию по параллельному импорту, могут сразу подорожать на 10% в зависимости от класса и от того, на сколько вырос утилизационный сбор для этих конкретных машин. Чем больше объем двигателя — тем больше утильсбор, — пояснил эксперт.

По словам Моржаретто, цены уже начали расти. Он напомнил о недавнем объявлении от компании «АвтоВАЗ» о подорожании автомобилей дорогих комплектаций Lada Niva и Lada Vesta.

В конце июля NEWS.ru подробно писал о введении с 1 августа повышенного утилизационного сбора на ввозимые в Россию автомобили. Для юридических лиц он вырастет в 1,7–3,7 раза в зависимости от объема двигателя и возраста машины. При этом формально сам сбор остается без изменений — как и в 2012 году, он составляет 20 тысяч руб. Но правительство сильно изменило повышающие коэффициенты для этого сбора. И это означало очередное подорожание иномарок. В первую очередь — больших седанов, внедорожников, спорткаров и прочих премиальных моделей.