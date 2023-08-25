Автоэксперт заявил о бесполезности аптечек и огнетушителей в машинах Автоэксперт Субботин: огнетушители не смогут обезопасить водителя

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Аптечки и огнетушители в качестве вещей первой необходимости в машине изжили себя, заявил автоэксперт Вячеслав Субботин. В беседе с «360» он подчеркнул, что поддерживает отмену требования иметь эти предметы в автомобиле. По его словам, огнетушители не смогут обезопасить водителя при внештатной ситуации.

Ты даже капот открыть не успеешь, как у тебя все полыхнет, и все, машины горят будь здоров. Поэтому огнетушитель — это такая штука, которая на сегодняшний день тоже себя изжила в автомобиле, — пояснил эксперт.

Субботин подчеркнул, что аптечка давно превратилась в предмет торговли. Автоэксперт напомнил, что иногда ее содержимое может нанести вред вместо пользы. В качестве примера он привел неправильное использование жгута — если слишком сильно его затянуть на руке вместо сдавливающейся повязки можно лишиться части тела.

Ребята, какой жгут? Только сдавливающая повязка, какой жгут? Вот жгутом как раз можно и лишить человека руки. Затянул — ну и привет твоей руке. То есть то, что было с этой аптечкой, это было полным безобразием, — заявил эксперт.

С 1 сентября в России начнет действовать новый перечень неисправностей автомобиля, при которых запрещается его эксплуатация. Согласно постановлению правительства, будет запрещено ездить на машине, если «установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя».