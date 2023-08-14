Видеорегистраторы и навигаторы запретят с сентября? Узнали, так ли это Осенью 2023 года водители начнут получать штрафы за размещение предметов, мешающих обзору

Фото: shutterstock.com

С 1 сентября в России начнет действовать новый перечень неисправностей автомобиля, при которых запрещается его эксплуатация. И все чаще стали говорить о том, что из-за этого нельзя будет ездить на машине с видеорегистратором или навигатором, а инспекторы ГИБДД будут штрафовать нарушителей. Что же на самом деле меняется и действительно ли власти запрещают видеорегистраторы — в материале NEWS.ru.

В начале июня 2023 года было опубликовано постановление правительства № 837 «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». В нем перечисляются ситуации, при которых с 1 сентября будет запрещена эксплуатация машин, а в случае выявления неисправности инспектор ГИБДД может выписать штраф по статье 12.5 КоАП (часть 1) — 500 рублей (или предупреждение).

В частности, в постановлении сказано, что запрещено ездить на машине, если «установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя». Исключения сделаны только для:

зеркал заднего вида;

деталей стеклоочистителей;

наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн;

нагревательных элементов для обогрева лобового стекла.

При этом есть два важных момента. Первый: зеркала, стеклоочистители и прочее должны быть заводскими, то есть установленными производителем автомобилей. Второй момент: в этом списке нет привычных водителям видеорегистраторов, навигаторов, транспондеров, креплений для телефонов и прочего оборудования, которое можно установить в автомобиле.

Когда видеорегистраторы и навигаторы запрещаются

О запрете видеорегистраторов, навигаторов и прочего оборудования в постановлении правительства нет ни слова. Там сказано только, что эти устройства не должны ограничивать обзор с места водителя. Переводя с языка чиновников на нормальный: никаких дополнительных устройств не должно быть установлено в зоне работы водительского стеклоочистителя.

То есть если навигатор или видеорегистратор будет находиться перед глазами водителя, когда он смотрит прямо перед собой, то в этом случае инспектор ГИБДД может выписать штраф. Если же устройство стоит чуть в стороне — никакого штрафа быть не может.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как правильно установить регистратор или навигатор

Навигатор или смартфон не должен находиться перед глазами водителя. Поэтому лучше всего их установить справа или слева от водителя, причем ниже линии работы щеток стеклоочистителей.

Что касается видеорегистратора, то оптимальное место для него — за зеркалом заднего вида в салоне. Регистратор нужно настроить таким образом, чтобы нижняя часть изображения захватывала лишь кромку капота. Благодаря этому камера регистратора сможет «видеть» максимум, включая размещенные сверху светофоры или знаки.

Проводку лучше сделать скрытую под обшивкой и подключить устройство к бортовой сети автомобиля, а не к гнезду прикуривателя или USB-разъему. Во-первых, это надежнее. А во-вторых, благодаря этому провода не будут отвлекать водителя.

Вводится запрет на летние шины зимой

Постановление правительства № 837 вводит также запрет на эксплуатацию легковых автомобилей и легких грузовиков массой до 3,5 тонны с шинами не по сезону.

Запрет вводится на движение с летними покрышками в период с 1 декабря по конец февраля. Плюс нельзя будет ездить на зимних шипованных шинах с 1 июня по 31 августа (при этом движение на зимних нешипованных покрышках будет по-прежнему разрешено даже летом).

Интересно, что в постановлении нет разделения на регионы или приписки о том, что каждый субъект России может вводить свои временные рамки для использования зимних или летних шин. Поэтому на летних шинах нельзя будет ездить в декабре — феврале как на севере страны, так и в теплых Сочи или Геленджике.

Кроме того, сказано, что зимние шины должны быть установлены на всех четырех колесах, то есть ситуации, когда водители в целях экономии покупали зимние покрышки только на ведущую ось, будут исключены. Кстати, это правило говорит и о том, что штраф могут выписать даже в том случае, если водитель проколол зимой шину и установил летнюю «докатку», чтобы добраться до шиномонтажа. Но здесь нужно помнить: хотя инспектор ГИБДД и может выписать штраф, но запретить движение он не имеет права. То есть доехать до мастерской можно будет без эвакуатора.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штраф за шины будет таким же, как и за неправильно установленные видеорегистраторы и навигаторы — 500 рублей (или предупреждение). А если заплатить его в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления, то можно получить скидку 50%.

Однако пусть мягкость наказания не вводит в заблуждение. Инспектор ГИБДД одновременно со штрафом может выписать еще и «требование об устранении неисправности», где будет указан срок выполнения (10–20 дней). И если водителя вновь поймают с «неправильными шинами», то будет составлен протокол за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел. А это не только штраф 2000–4000 руб., но и арест на срок до 15 суток (либо обязательные работы на срок 40–120 часов).

Также постановление № 837 вновь подчеркивает: нельзя двигаться на автомобиле с изношенными покрышками (для летних шин легковых автомобилей минимальная остаточная глубина протектора должна быть 1,6 мм, а для зимних — 4 мм). Запрещены и поврежденные покрышки (торчит корд или есть расслоения), нельзя ставить шины разной размерности или конструкции, ездить при отсутствии хотя бы одной гайки или болта для крепления колеса. Да и диски тоже должны быть без трещин, следов склейки или сварки.

Что еще изменится 1 сентября 2023 года для водителей

Также постановление № 837 говорит, что инспектор ГИБДД может оштрафовать водителя, если у автомобиля есть проблемы с тормозной системой. Например, на приборной панели горит лампочка, которая сигнализирует о поломке тормозов или АБС (например, она может загореться, если в системе мало тормозной жидкости). Или если видно, что на автомобиле установлены нештатные фары головного света.

Читайте также:

Как ездить на машине в жару: 5 советов, которые помогут водителям летом

Что делать водителю во время дождя: как правильно проезжать лужи

Новая разметка и ловушки на дороге: как не получить обидный штраф

Самые популярные кроссоверы с пробегом: сколько стоят, покупать ли сейчас