Синоптик рассказал о погоде на 1 сентября в Москве Синоптик Шувалов: в Москве 1 сентября ожидается солнечный день без осадков

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В Москве 1 сентября ожидается праздничная погода — солнечный день без осадков, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха в этот день поднимется до 24 градусов тепла.

В Москве 1 сентября ожидается праздничная погода — солнечный день без осадков. Ветер будет слабый, облачность минимальная. В первую половину дня температура воздуха составит 16–18 градусов тепла, а к обеду и вовсе поднимется до 22–24 градусов. Я бы оценил вероятность дождя во время торжественной линейки в 20–30%, то есть как невысокую, — рассказал Шувалов.

В выходные 26–27 августа в Москве и Московской области ожидается преимущественно солнечная погода, температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла, отметил он. Ветер будет западный и северо-западный, до 3 м/с.

В столицу придет потепление до 26 градусов в начале сентября, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Москве также ожидается повышение ночных температур в период с конца августа по начало сентября. При этом местами пройдет небольшой дождь.