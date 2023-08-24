Психоаналитик рассказала, как снизить стресс у ребенка перед 1 сентября Психоаналитик Смолярчук: поход в школу 1 сентября нужно превратить в праздник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подготовка ребенка к учебному году подразумевает в том числе и создание у него нужного настроения, рассказала в беседе с «Радио 1» психоаналитик Ирина Смолярчук. По ее словам, поход в школу 1 сентября, особенно для первоклассников, во многих случаях является сильным стрессом, и чтобы снизить его уровень, необходимо создать в доме позитивную атмосферу.

Главный мотиватор к учебе и желанию учиться — атмосфера в семье, настроение родителей — как они относятся к школе и воспринимают 1 сентября. Соболезнуют они ребенку или готовятся как к празднику. Если родители соотносят 1 сентября с позитивными эмоциями — это правильно, поддержка ребенку необходима, — объяснила эксперт.

При этом она уточнила, что эйфория праздника нужна в первую очередь, если ребенок имеет психотип интроверта и боится школы. Для активных, социализированных детей создавать искусственную эйфорию не нужно, они сами вливаются в процесс. Специалист особо подчеркнула, что детей ни в коем случае нельзя пугать школой.

Когда малыши слушают негатив от старших, они боятся, здесь родители должны включиться и объяснить, что страшного в школе ничего нет. <...> Это новый этап, в котором он обретет новых друзей, новые навыки, знания, — подытожила Смолярчук.

Ранее проведенное маркетинговое исследование показало, что набор товаров, который нужно купить, чтобы отправить ребенка в первый класс, за год подорожал на 7%. При этом в исследовании не учитывались самые большие расходы — на школьную и спортивную одежду и обувь.