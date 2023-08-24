Стало известно, как вырос в цене набор первоклассника Компания «Эвотор»: набор первоклассника подорожал на 7% за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Набор товаров, который нужно купить, чтобы отправить ребенка в первый класс, за год подорожал на 7%, сообщили NEWS.ru в компании — разработчике онлайн-касс «Эвотор», которые провели совместное исследование с «Рамблером» и «СберМаркетингом». При этом в исследовании не учитываются самые большие расходы — на школьную и спортивную одежду и обувь.

Цена условного набора первоклассника составит в среднем 3670 рублей. В нем учтены: рюкзак (1600 рублей) и школьно-письменные принадлежности: тетради в клетку и линейку по 10 штук, 20 обложек для тетрадей, пенал, три ручки и пять карандашей, точилка, ластик, линейка, клей ПВА и клей-карандаш, две папки под рисование и труды, белый и цветной картон, бумага для акварели, акварель, цветные карандаши и фломастеры, баночка-непроливайка. По сравнению с прошлым годом стоимость такого набора выросла на 7%, — отметили в компании.

В ней также уточнили, что конкретный состав набора во многом зависит от требований школ и учителей.

Со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope в «Эвоторе» добавили: студентов и школьников при выборе товаров перед началом учебного года больше всего привлекает реклама в онлайн-играх. Также они часто обращают внимание на баннеры в интернете и наружную рекламу, любят участвовать в акциях и конкурсах в соцсетях, которые проводят интернет-магазины в преддверии 1 сентября.

В начале августа в Госдуме предложили ввести социальный налоговый вычет на приобретение школьных товаров. Последние, по данным Росстата и негосударственных аналитических служб, за год существенно подорожали. Об этом же свидетельствуют и опросы родителей. NEWS.ru узнал, что происходит с ценами на одежду и канцтовары, а также как ими можно запастись с выгодой для семейного бюджета. Рекомендации от экспертов в области продаж — в отдельном материале.