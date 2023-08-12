Как сэкономить на подготовке ребенка к школе: полезные советы Эксперты в области продаж рассказали, как правильно выбрать школьные принадлежности и не разориться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме на днях предложили ввести социальный налоговый вычет на приобретение школьных товаров. Последние, по данным Росстата и негосударственных аналитических служб, за год существенно подорожали. Об этом же свидетельствуют и опросы родителей. NEWS.ru узнал, что происходит с ценами на одежду и канцтовары, а также как ими можно запастись с выгодой для семейного бюджета.

Как выросли цены на школьные товары

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», которые NEWS.ru предоставила компания «Платформа ОФД», с 1 июля по 7 августа 2023 года средний чек набора первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей — карандаши, ручки, альбомы и другие товары) составил 1260 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года он подорожал на 27%. Школьная форма в среднем стоит 2915 рублей, что на 21% дороже, чем в прошлом году.

Эксперты «Чек Индекса» заметили особенный спрос на готовые наборы канцелярских принадлежностей для школьников младших классов.

По данным Росстата, которые изучил NEWS.ru, в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022-го из традиционных школьных товаров довольно сильно (более чем на 25,5%) подорожали тетради. Также в лидерах роста карандаши (15,3%), авторучки (13,8%), альбомы для рисования (11,6%), учебники (10,3%). Из одежды для детей школьного возраста наиболее сильно подорожали брюки (7,6%), сорочки для мальчиков (7,5%) и блузки для девочек (6,2%).

Большинство родителей российских школьников заявили о росте затрат на подготовку детей к учебе, следует из результатов опроса сервиса «Актион Образование». 34,4% опрошенных признались, что потратили на подготовку детей до 40 тысяч рублей, еще 38,5% едва уложились в 20 тысяч рублей.

Ранее в компании «Авито» подсчитали, что средняя стоимость базового школьного набора в России составляет 8,2 тысячи рублей для девочек и 8,49 тысячи — для мальчиков. В базовый набор вошли рюкзак, пенал с наполнением, комплект тетрадей, школьная форма (два варианта верха и низа), а также форма и обувь для физкультуры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы сэкономить, надо сравнивать цены

Специалист по маркетингу Ирина Зайцева рассказала NEWS.ru несколько советов, как можно приобрести качественные школьные принадлежности, но при этом сэкономить. По ее словам, можно заказывать канцтовары или одежду через интернет. Для этого надо выбрать время и тщательно сравнить цены и качество на разных маркетплейсах и у разных продавцов на электронных площадках.

Стоит обратить внимание на школьные наборы, которые в сумме могут обойтись дешевле, чем приобретение товаров по отдельности.

«Обычно перед началом учебного года цены растут, но и сегодня, если тщательно изучить рынок, можно найти немало вещей со скидками. Не забывайте отслеживать различные акции, которые устраивают как продавцы в онлайн, так и торговые сети, например, когда отдельные позиции реализуются со скидкой или если вам предлагают взять два товара по цене одного (как вариант — три по цене двух). Есть еще функции кешбэка, они также позволяют сократить расходы», — добавил Зайцева.

Покупать заранее или, наоборот, позже

Один из способов экономии — это подготовка к школе за несколько месяцев до начала учебного года. Также, по словам Ирины Зайцевой, можно использовать и другую тактику — закупаться уже в начале сентября. В это время торговые сети часто устраивают распродажи после августовского ажиотажа, и есть возможность выгодно брать одежду «на вырост» либо докупить впрок комплекты тетрадей, альбомов и канцтоваров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупать оптом в соответствующих местах

Маркетолог Сергей Лелюхин в беседе с NEWS.ru добавил, что «сэкономить на канцтоварах можно, покупая оптом, а учебники поискать в интернете в электронном формате». Школьную одежду, по его словам, можно подобрать в магазинах секонд-хенд, но, по мнению эксперта, тут «сложнее всего с обувью».

Распределять траты на школьные принадлежности в течение года

Депутат Госсовета Татарстана и многодетный отец Руслан Нигматулин отметил важную роль школьной формы, благодаря которой родители могут экономить на одежде.

«Купил один костюм — и девять месяцев спокоен. Если бы форма одежды была свободной, то обходилась бы гораздо дороже. Остальные школьные принадлежности — рюкзаки, канцтовары — можно покупать постепенно, распределяя расходы в течение года. Хорошо, что на рынке есть выбор — от экономвариантов до дорогих, рассчитанных на семьи с разным достатком», — заявил NEWS.ru парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что предлагают власти

На днях вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести социальный налоговый вычет на приобретение школьных товаров. Его, по словам парламентария, должны получать все семьи с детьми, за исключением тех, чей доход составляет свыше 5 млн рублей в год. Соответствующее предложение он направил министру финансов РФ Антону Силуанову.

«Прошу вас рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, за исключением семей с годовым доходом свыше 5 млн рублей», — говорится в заявлении Даванкова.

По его словам, сейчас семьи тратят от 22 тысяч до 26 тысяч рублей на сборы ребенка в школу, что существенно бьет по бюджету. В наиболее уязвимом положении находятся малообеспеченные граждане. Депутат добавил, что вычет призван установить социальную справедливость и облегчить финансовое бремя россиян.

В 2024 году Роскачество намерено ввести ГОСТ на одежду для школьников. К этому времени специалисты ведомства представят финальную редакцию стандарта на форму. Производители, которые захотят маркировать свои товары таким образом, будут обязаны следовать новым требованиям.

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