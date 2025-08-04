Какао на костном бульоне — странное сочетание, но мощный заряд здоровья

Какао давно известно как источник полезных веществ: оно содержит антиоксиданты, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают работу мозга, укрепляют иммунитет и поднимают настроение. Но недавно появился необычный тренд — приготовление какао на костном бульоне, который быстро стал популярным среди сторонников здорового образа жизни.
Диетолог из Университета Невады Шон Уорд объясняет, что такое сочетание не только необычное, но и действительно полезное. Напиток объединяет питательную ценность какао с полезными аминокислотами и коллагеном костного бульона, что положительно влияет на организм.
Ингредиенты
- Костный бульон — ½ стакана
- Молоко — 1 стакан
- Кленовый сироп — 2 ст. л.
- Какао-порошок — 1−2 ст. л.
- Коллаген (по желанию) — 1 мерная ложка
Особое влияние напиток оказывает на состояние кожи. Коллаген и аминокислоты из бульона стимулируют выработку собственного коллагена и кератина, что повышает упругость кожи, укрепляет волосы и ногти.
Кроме того, какао на костном бульоне полезно для кишечника: оно помогает восстанавливать слизистую, укрепляет кишечный барьер и снижает воспаление.
Такой напиток станет отличным выбором для тех, кто хочет сочетать вкус и пользу, поддерживая здоровье изнутри.
Эндокринолог Зухра Павлова ранее порекомендовала для стройности тренироваться утром, а не вечером, и ложиться спать до 23:00. Также врач подчеркнула важность правильного питания и разнообразия физических нагрузок для достижения оптимального результата.