Какао на костном бульоне — странное сочетание, но мощный заряд здоровья

Какао давно известно как источник полезных веществ: оно содержит антиоксиданты, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают работу мозга, укрепляют иммунитет и поднимают настроение. Но недавно появился необычный тренд — приготовление какао на костном бульоне, который быстро стал популярным среди сторонников здорового образа жизни.

Диетолог из Университета Невады Шон Уорд объясняет, что такое сочетание не только необычное, но и действительно полезное. Напиток объединяет питательную ценность какао с полезными аминокислотами и коллагеном костного бульона, что положительно влияет на организм.

Ингредиенты

Костный бульон — ½ стакана

Молоко — 1 стакан

Кленовый сироп — 2 ст. л.

Какао-порошок — 1−2 ст. л.

Коллаген (по желанию) — 1 мерная ложка

Особое влияние напиток оказывает на состояние кожи. Коллаген и аминокислоты из бульона стимулируют выработку собственного коллагена и кератина, что повышает упругость кожи, укрепляет волосы и ногти.

Кроме того, какао на костном бульоне полезно для кишечника: оно помогает восстанавливать слизистую, укрепляет кишечный барьер и снижает воспаление.

Такой напиток станет отличным выбором для тех, кто хочет сочетать вкус и пользу, поддерживая здоровье изнутри.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее порекомендовала для стройности тренироваться утром, а не вечером, и ложиться спать до 23:00. Также врач подчеркнула важность правильного питания и разнообразия физических нагрузок для достижения оптимального результата.