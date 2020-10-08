Педиатр рассказала, как уберечь детей от травм

https://static.news.ru/photo/9f37e460-0966-11eb-a481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы уберечь ребёнка от различных травм, ему нужно прививать навыки безопасного поведения на улице и дома. При этом следует организовывать игры детей под наблюдением взрослых только в специально предназначенных для этого местах, рассказала главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева.

При этом, отметила она, родителям не следует усердствовать и культивировать чувство страха. Наоборот, важно объяснять, что травм можно избежать, если соблюдать правила безопасности.

Чаще всего при осмотре детей врачи имеют дело с бытовым травматизмом. К нему относят ушибы, гематомы, ссадины, переломы, ожоги, полученные дома или во дворе, — цитирует Одинаеву сайт «Радио 1».

Причинами таких травм она назвала недосмотр за детьми во время их совместных игр.

На втором месте, по её словам, уличный травматизм, когда дети получают ранения во время движения по улице, активных игр, плавания в водоёмах, не предназначенных для купания.

Также причиной, пусть и не такой частой, как уличные и бытовые, является несоблюдение правил дорожного движения и активные игры около оживлённых трасс.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за год снизилось число случаев жестокого обращения с детьми. В то же время в отдельных регионах, наоборот, отмечается взрывной рост таких показателей. Как полагают эксперты, на ситуации отразилась негативная социально-экономическая ситуация.