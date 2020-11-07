Иммунолог оценил новые правила лечения COVID-19

При лечении пациента с коронавирусом на дому необходимо ввести ряд обязательных мер, чтобы обезопасить от заражения близких. Об этом предупредил директор Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев.
По его словам, внутри квартиры следует соблюдать масочный режим. Помимо этого, важно регулярно проводить влажную уборку и обработку поверхностей антисептиком. Кроме того, следует предоставить больному персональную посуду, а мыть её крайне важно отдельно,
Черешнев, комментируя новые правила лечения COVID от Минздрава, подчеркнул, что инфицированному следует сдерживать чиханье и кашель. Если же это затруднительно, то делать это нужно вдали от остальных проживающих в квартире. Кроме того, иммунолог указал на необходимость не допускать даже минимальных контактов пациента с детьми, так как те являются пассивными разносчиками болезни.
Ранее, как писал NEWS.ru, в России изменились правила лечения коронавирусной инфекции на дому. С 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава, регламентирующий действия граждан с положительным тестом на COVID-19. Как следует из документа, заразившиеся могут лечиться дома при условии, что у них есть отдельная комната. При этом они обязаны строго соблюдать все предписания врача.