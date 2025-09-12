Празднование Дня города в Москве
Как правильно солить грибы: лучшие сочетания и опасные ошибки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сезон «тихой охоты» — это не только сбор грибов, но и заготовки на зиму. Многие предпочитают мариновать или солить грибы в банках, и здесь возникает важный вопрос: можно ли смешивать разные виды в одной таре?

Оказывается, это целая наука. У каждого гриба своя текстура, вкус и время приготовления. Если подобрать комбинацию неправильно, часть грибов может не просолиться, а другие, наоборот, испортить вкус всего ассорти.

Белые и черные грузди
Классический и самый удачный вариант. Оба вида плотные и хрустящие, требуют одинаковой подготовки — длительного вымачивания для удаления горечи. Солятся они одновременно и создают красивое, гармоничное сочетание.

Грузди, волнушки и рыжики
Волнушки и грузди нужно вымачивать или отваривать. Рыжики же часто солят сухим способом, и они быстро становятся готовыми к употреблению. В компании с млечниками рыжики делятся своим богатым ароматом, обогащая вкус всего ассорти.

Подосиновики и подберезовики
Эти трубчатые грибы отлично сочетаются. Их пористая структура одинаково впитывает маринад, поэтому риск неравномерного просаливания минимален. Заготовка получается ароматной, с ярким лесным вкусом.

Лисички и грузди
В теории совместная засолка возможна, так как их сезон совпадает. Но есть нюанс: лисички не требуют вымачивания, а грузди без этой процедуры будут горчить. Поэтому солить их вместе можно только после предварительной раздельной подготовки.

Опята, маслята, лисички и шампиньоны
Все эти виды нужно отварить. Однако стоит помнить, что шампиньоны и лисички просаливаются быстрее, чем опята и маслята. При смешивании важно учитывать разницу в текстуре.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие грибы лучше солить отдельно
Белый гриб заслуживает отдельной заготовки. Его плотная текстура и благородный аромат слишком ценны, чтобы смешивать с другими видами.
Сыроежки также лучше не добавлять в ассорти: их хрупкая структура быстро разрушается, превращая заготовку в кашу.

Правильное сочетание грибов — залог вкусной и красивой закуски. Учитывайте особенности каждого вида, и ваши заготовки будут радовать до самой весны.

