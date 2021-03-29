От кардигана до «спортивок»: что носит Владимир Путин на посту президента

Президент России Владимир Путин всегда одет по погоде. И дело совсем не в какой-то моде, а в том, что глава государства должен олицетворять порядок. Холодно — надел пальто. Очень холодно — тёплую куртку на меху. В лесу, среди комаров — прочная и надёжная одежда. Кроме того, глава российского государства в хорошей форме и показывает всему миру, что подтянутость и собранность — неотъемлемые качества лидера нации. Конечно, одежда Путина привлекает людей уже самим фактом, но она действительно всегда функциональна и прекрасно подобрана. Россияне интересуются, куртки каких производителей использует Владимир Путин и кто ответственен за его внешний вид. Данная информация остаётся закрытой. Ведь президент против обезьянничанья. Пусть каждый сам выбирает свой стиль и не старается подражать, даже главе государства.