От кардигана до «спортивок»: что носит Владимир Путин на посту президента

Президент России Владимир Путин всегда одет по погоде. И дело совсем не в какой-то моде, а в том, что глава государства должен олицетворять порядок. Холодно — надел пальто. Очень холодно — тёплую куртку на меху. В лесу, среди комаров — прочная и надёжная одежда. Кроме того, глава российского государства в хорошей форме и показывает всему миру, что подтянутость и собранность — неотъемлемые качества лидера нации. Конечно, одежда Путина привлекает людей уже самим фактом, но она действительно всегда функциональна и прекрасно подобрана. Россияне интересуются, куртки каких производителей использует Владимир Путин и кто ответственен за его внешний вид. Данная информация остаётся закрытой. Ведь президент против обезьянничанья. Пусть каждый сам выбирает свой стиль и не старается подражать, даже главе государства.
Владимир Путин провёл выходные в Сибири, март 2021 года
kremlin.ru
Владимир Путин провёл выходные в Сибири, март 2021 года
kremlin.ru
Владимир Путин встретился в Сочи с Александром Лукашенко, февраль 2021 года
kremlin.ru
Владимир Путин встретился в Сочи с Александром Лукашенко, февраль 2021 года
kremlin.ru
Открытие Репинской транспортной развязки, январь 2021 года
kremlin.ru
Поздравление с Рождеством Христовым, январь 2020 года
kremlin.ru
Осмотр больницы в Коммунарке, март 2020 года
kremlin.ru
Совместные учения Северного и Черноморского флотов, январь 2020 года
kremlin.ru
В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко, февраль 2020 года
kremlin.ru
Владимир Путин провёл отдых в Сибири, октябрь 2019 года
kremlin.ru
Владимир Путин провёл отдых в Сибири, октябрь 2019 года
kremlin.ru
Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, январь 2019 года
kremlin.ru
Сочи, февраль 2019 года
kremlin.ru
Посещение 1-го оперативного полка московской полиции, март 2019 года
kremlin.ru
Осмотр подлодки, погибшей в годы ВОВ, июль 2019 года
kremlin.ru
Посещение байк-шоу мотоклуба «Ночные Волки», август 2019 года
kremlin.ru
Владимир Путин провёл выходные в Тыве, август 2018 года
kremlin.ru
Владимир Путин провёл выходные в Тыве, август 2018 года
kremlin.ru
Совещание по вопросу комплексного развития Арктики, март 2017 года
kremlin.ru
Встреча с Дмитрием Медведевым, август 2015 года
kremlin.ru
Во время рыбалки в Республике Тыва, июль 2013 года
kremlin.ru