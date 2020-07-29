В Роспотребнадзоре сообщили, как долго коронавирус «живёт» на поверхностях

https://static.news.ru/photo/f094a6f0-d19d-11ea-8e51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Исследования показали, что коронавирус сохраняется на поверхностях до 48 часов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На совещании у президента, посвящённом санитарно-эпидемической обстановке, она рассказала, что эксперты ведомства изучили степень выживаемости COVID-19 «на различных объектах окружающей среды, на различных поверхностях». Среди них — нержавеющая сталь, линолеум, стекло, пластик и керамическая плитка. Исследования подтвердили, что срок жизни вируса — до двух суток.

Попова при этом указала на необходимость соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по обработке поверхностей.

Она также добавила, что эксперты проверили эффективность всех возможных средств дезинфекции. В итоге было установлено, что «и хлорсодержащие, и спиртосодержащие, и дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых оснований — они все активны в заявленных концентрациях».

Вирус не столь устойчив, и правила дезинфекции, которые прописаны, позволяют от него избавиться, — цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора привела в пример этиловый и изопропиловый спирты, которые даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц всего за полминуты. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие средства дезинфекции, «которые тоже в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность», рассказала Попова.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ведомстве сообщили, что в России зафиксировано устойчивое снижение количества новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Темп прироста составляет 0,6% в сутки.