Роспотребнадзор: количество заражений коронавирусом постоянно снижается

https://static.news.ru/photo/cecbd07c-d0b5-11ea-a23d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России зафиксировано перманентное уменьшение числа заражений коронавирусной инфекцией. Темп прироста составляет 0,6% в сутки.

Такие данные приведены в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой в ходе её выступления на виртуальном симпозиуме «Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития».

В настоящее время — устойчивое снижение количества новых случаев. Коэффициент распространения инфекции R4 меньше 1. Ежедневный темп прироста — 0,6%, — цитирует РИА Новости информацию со слайда презентации к выступлению Поповой.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости в мире. В первой тройке — США (более 4,4 млн заболевших), Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (больше 1,4 млн).

По состоянию на 28 июля в РФ официально зарегистрировано порядка 823,5 тысячи случаев инфицирования, из них 13,5 тысячи пациентов скончались, и более 612 тысяч выздоровели. В целом в мире уже более 16,6 млн заражений, более 657 тысяч умерли, свыше 10,2 млн выздоровели.

При этом, как писал NEWS.ru, в ряде стран зафиксирован рост новых случаев заболевания. А 18 июля, по данным ВОЗ, был обновлён рекорд по количеству заражений и летальных исходов.