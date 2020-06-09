Кафельников призвал не осуждать Ефремова, но затем сам же устроил самосуд

Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников призвал окружающих не осуждать актёра театра и кино, а также болельщика футбольного клуба «Спартак» Михаила Ефремова за ДТП, которое произошло в понедельник вечером.
Решать судьбу человека, совершившего преступление, должен суд! Искренне соболезную семье погибшего, — написал Кафельников на своей странице в Twitter.
Однако спустя время олимпийский чемпион Сиднея и болельщик «красно-белых» добавил, что, по его мнению, единственное, что может избавить от алкоголизма и наркомании, — тюрьма.
Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения для актёра Михаила Ефремова после допроса. Он в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре столицы. Пострадавший в этой аварии водитель фургона позже скончался в больнице.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Ефремову не помогут ни талант, ни популярность, ни деньги. Он не сможет откупиться после аварии, которая произошла в понедельник вечером. Он также отметил, что последние годы жизни говорят о том, что вчерашнее состояние актёра — это его нормальная среда пребывания. Его сложно представить в другом свете.