Глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил шутку президента России Владимира Путина о высокой рождаемости в Чеченской Республике. По его мнению, она войдёт в сборник известных цитат и афоризмов, потому что юмор главы государства всегда «острый и оригинальный».
Ранее российский лидер ответил на вопрос ведущего пленарного заседания Восточного экономического форума Сергея Брилёва, нужно ли мягче относиться к митингующей молодёжи.
Скажем так, у нас в Чечне или в Дагестане <...> рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию, — сказал политик, вызвав смех и аплодисменты в зале.
По мнению Кадырова, только волевой и уверенный человек может позволить себе шутить во время встречи с политиками высокого ранга, передаёт «
Юмор в политике порой достигает больших результатов, чем продолжительные обсуждения вопросов, — заметил чеченский глава в своём Telegram-канале.
Ранее News.ru писал о том, что Путин и Кадыров обсудили реализацию приоритетных проектов, поддержку социальной сферы и подготовку к новому учебному году. Помимо этого, они немного поспорили о том, где находится самая красивая в мире мечеть — в чеченском Шали или в Санкт-Петербурге.