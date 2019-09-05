https://static.news.ru/photo/f49050f6-cfe1-11e9-85b6-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил шутку президента России Владимира Путина о высокой рождаемости в Чеченской Республике. По его мнению, она войдёт в сборник известных цитат и афоризмов, потому что юмор главы государства всегда «острый и оригинальный».

Ранее российский лидер ответил на вопрос ведущего пленарного заседания Восточного экономического форума Сергея Брилёва, нужно ли мягче относиться к митингующей молодёжи.

Скажем так, у нас в Чечне или в Дагестане <...> рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию​, — сказал политик, вызвав смех и аплодисменты в зале.

По мнению Кадырова, только волевой и уверенный человек может позволить себе шутить во время встречи с политиками высокого ранга, передаёт « Политика сегодня ».

Юмор в политике порой достигает больших результатов, чем продолжительные обсуждения вопросов, — заметил чеченский глава в своём Telegram-канале.

Ранее News.ru писал о том, что Путин и Кадыров обсудили реализацию приоритетных проектов, поддержку социальной сферы и подготовку к новому учебному году. Помимо этого, они немного поспорили о том, где находится самая красивая в мире мечеть — в чеченском Шали или в Санкт-Петербурге.