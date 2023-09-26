Кадыров рассказал Собчак подробности об инциденте с сыном Адамом «Кровавая барыня»: Кадыров рассказал, как его сын оказался в СИЗО с Журавелем

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам оказался в СИЗО с глазу на глаз с обвиняемым в сожжении Корана Никитой Журавелем после того, как кабинет покинул отец, рассказал глава республики журналистке Ксении Собчак. По ее словам, она разговаривала с чеченским лидером 40 минут по видеосвязи.

Собчак пояснила, что разговор с Кадыровым об активисте она передает в пересказе. Глава Чечни рассказал ей, что он пришел к Журавелю в СИЗО, поскольку тот хотел разговаривать только с ним. Активист заявил о желании принять ислам, на что услышал от Кадырова, что он «шайтан и просто хочет спасти свою шкуру», и "такие мусульмане не нужны".

Я ему ничего не делал, я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный, — пересказала слова главы Чечни Собчак.

Кадыров добавил, что если суд решит, что его 15-летний сын виновен, то понесет наказание по всей строгости закона. Собчак также отметила, что получила предупреждение от главы Чеченской республики. Он указал ей на то, что про него она может писать что угодно, но про его семью нельзя ничего говорить.

Рамзан Кадыров ранее подтвердил, что его сын Адам действительно избил активиста Никиту Журавеля. По его мнению, подросток совершил правильный поступок, поскольку каждый посягнувший на священную книгу должен понести суровое наказание. Кадыров заявил, что гордится сыном. Он опубликовал видео с моментом избиения.

Ранее Ксения Собчак выразила возмущение опубликованным видео от Рамзана Кадырова, на котором его сын избивает Никиту Журавеля. Она призвала расследовать действия юноши и отметила, что они не должны сойти ему с рук.