https://static.news.ru/photo/76d4fae6-bef1-11e9-a77d-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров разъяснил, кого считает своими недругами. Он рассказал, что его недавние обвинения неправильно поняли, посчитав, что они были адресованы жителям Дагестана.

Я говорил про кнопочных героев, которые нецензурно писали в адрес меня, моего народа в первую очередь, моего отца. Я и сейчас им говорю, что они шайтаны, что они не мусульмане, не последователи имама Шамиля, что они не потомки имама Шамиля, потому что они выставляют свои фотографии с полуголыми женщинами, — сказал глава Чечни в интервью, размещённом в Instagram.

https://www.instagram.com/tv/B1InxdsHL6m/?utm_source=ig_web_options_share_sheet

Ранее News.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с чеченской стороны. По словам главы республики, террористы, состоящие из жителей разных регионов, а также из других народов ближнего зарубежья, беспрепятственно дошли до Дагестана.