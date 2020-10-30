Кадыров потребовал от Жириновского извинений за слова в свой адрес

https://static.news.ru/photo/dd4e144e-1af6-11eb-92e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Президент Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от депутата Госдумы и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского за критику его слов о событиях во Франции.

Лидер ЛДПР взял смелость учить глав и губернаторов своей работе. В частности, подразумевал меня и мое заявление по поводу карикатур, хотя я уже подчёркивал, что реагирую на такие вещи как мусульманин, а не политик, — отреагировал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что комментарий Жириновского возмутил и удивил его одновременно, и посоветовал главе ЛДПР не касаться темы религии.

Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной думе. Может, тебе повезёт и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Также он посоветовал депутату «не заикаться о борьбе с терроризмом» и назвал оценки Жириновского на эту тему «пустой болтовнёй и попыткой привлечь к себе внимание».

Кроме того, Кадыров обратился к устраивающим митинги у посольства Франции в Москве мусульманам и посоветовал им не приходить на акции протеста.

От этого мало что изменится, но есть вероятность провокации, — считает Кадыров.

Ранее Жириновский в эфире радио «Эхо Москвы» выступил с критикой высказываний Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться, — сказал глава ЛДПР.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который прокомментировал его критику в адрес французского лидера Эммануэля Макрона.