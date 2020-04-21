Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские

https://static.news.ru/photo/ede1849c-83f4-11ea-bb18-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал остальных мужчин последовать своему примеру. Таким образом руководитель региона ответил на просьбы открыть в республике парикмахерские.

Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы, — приводит слова политика телеканал Грозный ТВ на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

В конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Чечне приостановили работу рестораны, парикмахерские и развлекательные заведения. В республике подтверждены 303 случая заражения. Умерли пять человек.

По последним данным, в мире COVID-19 заболели 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи. В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, поправились 3873.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кадыров посетил больных коронавирусом в республиканской больнице. Его фото в жёлтом противочумном костюме и респираторе появилось на официальном сайте главы Чечни.