Опубликовано фото Кадырова в противочумном костюме, как у Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил больных коронавирусом в республиканской больнице. Его фото в жёлтом противочумном костюме и респираторе
Я глубоко убеждён, что с помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда, — заявил глава региона на встрече с медиками.
На снимке Кадыров предстал в таком же защитном костюме, какой надевал президент Владимир Путин во время визита в медцентр в Коммунарке.
Сейчас в Грозненской клинической больнице находятся 76 пациентов с коронавирусом. Состояние большинства госпитализированных — стабильное. Два пациента подключены к аппаратам ИВЛ, ещё четверо — на кислородной поддержке, отметил главврач больницы Анзор Байсаев.
Визит Путина в Коммунарку состоялся 25 марта. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения, писал NEWS.ru.
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