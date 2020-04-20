Опубликовано фото Кадырова в противочумном костюме, как у Путина

https://static.news.ru/photo/4f10a494-82e4-11ea-a311-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил больных коронавирусом в республиканской больнице. Его фото в жёлтом противочумном костюме и респираторе появилось на его официальном сайте.

Я глубоко убеждён, что с помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда, — заявил глава региона на встрече с медиками.

На снимке Кадыров предстал в таком же защитном костюме, какой надевал президент Владимир Путин во время визита в медцентр в Коммунарке.

Рамзан Кадыров chechnya.gov.ru

Сейчас в Грозненской клинической больнице находятся 76 пациентов с коронавирусом. Состояние большинства госпитализированных — стабильное. Два пациента подключены к аппаратам ИВЛ, ещё четверо — на кислородной поддержке, отметил главврач больницы Анзор Байсаев.

Визит Путина в Коммунарку состоялся 25 марта. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения, писал NEWS.ru.