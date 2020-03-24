https://static.news.ru/photo/6514486c-6dd7-11ea-a3d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин приехал на осмотр больницы в Коммунарке, в которой лечатся заражённые коронавирусом. Для посещения учреждения политик оделся в защитный костюм.

Больницу главе государства показывал её главврач Денис Проценко, передаёт Life.

Посмотрел, как трудятся, все на боевых постах, всё работает как часики, люди знают, как действовать, всё есть, — прокомментировал Путин увиденное.

Он отметил, что особенно хорошо организован уход за тяжелобольными: возле каждой койки работают три врача.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

Как писал NEWS.ru, к 24 марта коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. В столице и многих региональных центрах запрещены массовые мероприятия, временно закрыты образовательные и досуговые учреждения.