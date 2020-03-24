Президент Владимир Путин приехал на осмотр больницы в Коммунарке, в которой лечатся заражённые коронавирусом. Для посещения учреждения политик оделся в защитный костюм.
Больницу главе государства показывал её главврач Денис Проценко,
Посмотрел, как трудятся, все на боевых постах, всё работает как часики, люди знают, как действовать, всё есть, — прокомментировал Путин увиденное.
Он отметил, что особенно хорошо организован уход за тяжелобольными: возле каждой койки работают три врача.
По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.
Как писал NEWS.ru, к 24 марта коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. В столице и многих региональных центрах запрещены массовые мероприятия, временно закрыты образовательные и досуговые учреждения.
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