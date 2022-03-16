Кадыров одобрительно отозвался об идее предоставить Telegram Илону Маску

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram предложение российского бизнесмена Павла Дурова американскому коллеге Илону Маску зарезервировать для него адрес Telegram-канала. Он отозвался об инициативе одобрительно, лишь предложив подкорректировать адрес.

Дуров, ты молодец! Но мне больше нравится Илона, а не Элона. Чуть-чуть подкорректируй, пожалуйста, — говорится в сообщении Кадырова.

Ранее предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров предложил американскому коллеге Илону Маску завести в мессенджере аккаунт, отреагировав тем самым на его переписку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. По его словам, для главы SpaceX уже зарезервирован адрес «Элона».

До этого Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, ставкой в котором будет Украина. Его заявление стало поводом для реакции главы Чечни Рамзана Кадырова, который посоветовал Маску «подкачаться» и пройти подготовку в нескольких центрах Чечни. Он также призвал предпринимателя не тягаться с главой РФ, поскольку у них «слишком разные весовые категории». Маск поблагодарил Кадырова за совет и поставил женскую версию имени в название аккаунта.

Позднее глава Чечни отметил в своём Telegram-канале, что ценит людей «со своим видением ситуации и непоколебимой волей», прокомментировав таким образом решение бизнесмена не блокировать российские сайты в своей сети Starlink. Он подчеркнул, что уважает Илона Маска за характер и отсутствие двойных стандартов.

Беседа деятелей началась 14 марта после того, как глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил бизнесмену цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина, на что Маск предложил функционеру 10% выручки от продажи прав на трансляцию «боя» с Путиным.

Лётчик-космонавт Александр Лазуткин призвал предпринимателя делать подобные выпады только в сторону американского лидера.