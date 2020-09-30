Кабмин внёс в ГД проект о заморозке накопительной пенсии

https://static.news.ru/photo/505c8890-0313-11eb-9306-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ предложило вновь продлить заморозку накопительной пенсии ещё на год, до конца 2023 года. Законопроект внесён на рассмотрение в Государственную думу.

С 2014 года в накопительную часть пенсионной системы идут отчисления в размере 6% от заработной платы россиян. Средства направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма действует до 2021 года. В 2019 году президент РФ Владимир Путин заморозил федеральный закон о накопительной пенсии в 2022 году.

Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, — говорится в пояснительной записке, которая опубликована в базе данных нижней палаты парламента.

Ранее Пенсионный фонд России напомнил о ежегодной обязательной корректировке пенсий работающих пенсионеров. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что корректировка входит в закон о страховых пенсиях. Как пояснил эксперт, с зарплаты работающего пенсионера удерживаются страховые пенсионные взносы, ежегодно пенсия корректируется с учётом новых поступлений денежных средств.

Как писал NEWS.ru, с целью стимулирования граждан к самостоятельному накоплению «дополнительных» пенсий требуется убедительный импульс, которым может стать введение отдельного налогового вычета. Лимит для исчисления размера льготы должен быть увеличен до 400 тысяч рублей. В этом случае граждане смогут ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов на свою будущую пенсию. Данное предложение направили в Центробанк ведущие саморегулируемые пенсионные организации — Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ).