Россия расторгла действие меморандума об «открытой суше» с США

https://static.news.ru/photo/dee1d2f6-ca13-11eb-b533-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распоряжение о прекращении применения меморандума о понимании между правительствами России и США в отношении «открытой суши» подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Указанный меморандум регулирует передвижение дипломатов в стране пребывания. Согласно ему, отдельные категории сотрудников диппредставительства (старший состав в них не входит) должны уведомлять власти страны, в которой находятся, если собираются выезжать на 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где расположено генеральное консульство.

Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединённых Штатов Америки в отношении «открытой суши», подписанного в г. Вашингтоне 17 июня 1992 г, — говорится в документе.

Ранее отказ США возвращаться в Договор по открытому небу прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль сожалеет о таком решении Белого дома.