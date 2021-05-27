В Кремле ответили на отказ США возвращаться в ДОН

https://static.news.ru/photo/a8dbbf98-bf99-11eb-8ff9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ США возвращаться в Договор по открытому небу прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль сожалеет о таком решении Белого дома, передаёт ТАСС.

Здесь можно только выразить свои сожаления, — цитирует его агентство.

Песков добавил, что соглашение остаётся, но без России и США оно во многом утратит свою жизнеспособность.

Договор по открытому небу предоставляет право 34 странам-участницам совершать облёты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирует проведение таких полётов. Он был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Россия ратифицировала соглашение 26 мая 2001 года.

США запустили процедуру расторжения договора в мае 2020 года, и в ноябре она завершилась. МИД РФ объявил о запуске аналогичных процедур в январе 2021 года. К настоящему моменту документ денонсировала Госдума.

Ранее на отказ США возвращаться в ДОН ответил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия проживёт и без договора, её безопасность не пострадает. При этом он добавил, что Вашингтон, отказавшись от соглашения, совершил очередную грубую политическую ошибку.