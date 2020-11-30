Кабмин расширил перечень услуг МФЦ

https://static.news.ru/photo/177bb9cc-33b2-11eb-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России внесло изменения в работу МФЦ, расширив перечень предоставляемых услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно нововведениям, в МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы в ведомства и организации в цифровом формате.

Наряду с этим регионам разрешается организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния как в самих МФЦ, так и в их обособленных структурных подразделениях.

Кроме того, центры могут принимать информацию для Росстата при проведении переписи населения, а также участвовать в организации мероприятий по акциям «Бессмертный полк» и «Сохраним память. Москва с заботой об истории», сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что свыше 40% россиян, принявших участие в опросе в соцсетях, заявили о готовности воспользоваться порталом госуслуг для участия в переписи населения в 2021 году. При этом 39% опрошенных знают, что также поучаствовать в переписи можно будет через МФЦ, но готовы воспользоваться таким способом лишь 10%.