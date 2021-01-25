Кабмин поддержал законопроект о гаражной амнистии

https://static.news.ru/photo/5c4b222a-5ef2-11eb-802e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство поддержало законопроект о так называемой гаражной амнистии. Об этом сообщили в партии «Единая Россия», депутаты которой подготовили документ.

Он был внесён на рассмотрение парламентариев 16 декабря 2020 года главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, передаёт ТАСС.

Государственная дума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в последнюю неделю января.

Новые нормы предусматривают механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года, когда был введён в действие Градостроительный кодекс.

Согласно проекту закона, гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства, до 1 января 2026 года имеет право на предоставление земельного участка под гаражом в собственность бесплатно. Важно, чтобы участок в своё время был предоставлен гражданину организацией или органом власти либо на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Кроме того, законопроект определяет перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. Также предусматривается одновременный государственный кадастровый учёт и регистрация права собственности на возведённый до введения в действие Градостроительного кодекса гараж и на земельный участок под ним.

Ранее NEWS.ru писал, что закон о гаражной амнистии может вступить в силу весной 2021 года. Он затронет около 3,5 млн россиян.