Кабмин поддержал изменения в законах о трудовой деятельности

https://static.news.ru/photo/3699642e-20f9-11eb-95ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство одобрило проект о внесении изменений в законы, которые касаются обеспечения более высокого уровня сохранности данных россиян о трудовой деятельности.

По данным пресс-службы кабмина, изменения внесут в статьи 12 и 16 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде». Проект будет внесён в Госдуму в установленном порядке.

В кабмине отметили, что законопроект позволит расширить возможности для реализации прав граждан в области электронного взаимодействия, гарантирует более высокий уровень сохранности информации о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом и поможет упростить процедуры представления сведений о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что Госдума в ноябре может принять закон об удалённой работе. По его словам, поправки ко второму чтению уже готовы, а вовлечённые в обсуждение стороны всё-таки смогли прийти к компромиссу.