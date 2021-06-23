Кабмин 24 июня обсудит выделение денег на новые пособия для беременных

Российское правительство в четверг рассмотрит проект распоряжения о выделении денег на выплату новых пособий беременным женщинам и неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет, сообщили в пресс-службе кабмина.

Деньги при одобрении распоряжения поступят из резервного фонда правительства РФ в Пенсионный фонд (ПФР).

Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей, — сказано в документе, подготовленном к заседанию.

ПФР сообщил, что с 1 июля стартует приём заявлений на выплаты беременным россиянкам и родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. Размер пособия будет зависеть от прожиточного минимума, установленного в каждом регионе. На детей до 17 лет будет выделена половина прожиточного минимума, установленного на ребёнка. Для беременных — 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Как сообщалось ранее, правительство выделит дополнительно более 55 млрд рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет.