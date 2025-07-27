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27 июля 2025 в 05:30

Кабачковые блинчики с копченой икорной пастой! Невероятно вкусное сочетание

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые блинчики с копченой икорной пастой! Невероятно вкусное сочетание! Идеальный полезный завтрак с пикантной ноткой! Эти нежные блинчики из кабачков сочетают в себе легкость и насыщенный вкус.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Кабачок — 1 средний (около 300 г)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко 1% — 200 мл
  • Мука цельнозерновая — 80 г
  • Соль, перец — по вкусу

Для начинки

  • Натуральный йогурт — 4 ст. л.
  • Копчёная икорная паста — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп свежий — небольшой пучок

Приготовление

  1. Кабачок натереть на мелкой тёрке, слегка отжать лишний сок. Смешать с яйцом, молоком и специями.
  2. Постепенно ввести муку, добиваясь консистенции жидкой сметаны. Жарить на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны
  3. Для начинки смешать йогурт с измельчённым чесноком, икорной пастой и укропом. Намазать тонким слоем на готовые блинчики и свернуть рулетиками.

Ранее мы делились рецептом любимых рулетиков из кабачков и огурцов с сыром! Вкуснятина за 15 минут.

кабачки
блины
тесто
икра
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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