Кабачковые блинчики с копченой икорной пастой! Невероятно вкусное сочетание! Идеальный полезный завтрак с пикантной ноткой! Эти нежные блинчики из кабачков сочетают в себе легкость и насыщенный вкус.

Ингредиенты (на 4 порции)

Кабачок — 1 средний (около 300 г)

Яйцо — 1 шт.

Молоко 1% — 200 мл

Мука цельнозерновая — 80 г

Соль, перец — по вкусу

Для начинки

Натуральный йогурт — 4 ст. л.

Копчёная икорная паста — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Укроп свежий — небольшой пучок

Приготовление

Кабачок натереть на мелкой тёрке, слегка отжать лишний сок. Смешать с яйцом, молоком и специями. Постепенно ввести муку, добиваясь консистенции жидкой сметаны. Жарить на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны Для начинки смешать йогурт с измельчённым чесноком, икорной пастой и укропом. Намазать тонким слоем на готовые блинчики и свернуть рулетиками.

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