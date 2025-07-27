Кабачковые блинчики с копченой икорной пастой! Невероятно вкусное сочетание! Идеальный полезный завтрак с пикантной ноткой! Эти нежные блинчики из кабачков сочетают в себе легкость и насыщенный вкус.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Кабачок — 1 средний (около 300 г)
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко 1% — 200 мл
- Мука цельнозерновая — 80 г
- Соль, перец — по вкусу
Для начинки
- Натуральный йогурт — 4 ст. л.
- Копчёная икорная паста — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп свежий — небольшой пучок
Приготовление
- Кабачок натереть на мелкой тёрке, слегка отжать лишний сок. Смешать с яйцом, молоком и специями.
- Постепенно ввести муку, добиваясь консистенции жидкой сметаны. Жарить на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны
- Для начинки смешать йогурт с измельчённым чесноком, икорной пастой и укропом. Намазать тонким слоем на готовые блинчики и свернуть рулетиками.
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