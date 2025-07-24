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24 июля 2025 в 15:30

Любимые рулетики из кабачков и огурцов с сыром! Вкуснятина за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любимые рулетики из кабачков и огурцов с сыром! Вкуснятина за 15 минут! Рулетики из обжаренных кабачков с ароматной сырной начинкой, хрустящим огурцом и сочным помидором станут украшением любого стола. Идеально сочетаются со свежими овощами и легкими соусами. Готовятся всего 15 минут, но исчезают с тарелок мгновенно!

Ингредиенты

  • Кабачок молодой — 1 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Помидор — 1 крупный
  • Сыр плавленый — 100 г
  • Укроп свежий — 5 веточек
  • Чеснок — 1 крупный зубчик
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовьте овощи: вымойте кабачок, огурец и помидор. Приготовьте начинку: натрите сыр на мелкой терке, смешайте с мелко рубленным укропом и чесноком. Нарежьте кабачок и огурец на тонкие пластины толщиной 2–3 мм.
  2. Обжарьте кабачки на разогретой сковороде с маслом по 1 минуте с каждой стороны до золотистого оттенка. Соберите рулетики: на полоску кабачка положите ломтик огурца, распределите сырную начинку и добавьте дольку помидора. Аккуратно сверните в плотные рулетики, закрепите шпажкой при необходимости.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.

кабачки
огурцы
помидоры
сыр
рулеты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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