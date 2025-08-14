Кабачки как на гриле, но в духовке! Божественный вкус за 20 минут

Этот рецепт запеченных кабачков — настоящий хит. Кружочки кабачков, щедро посыпанные копченой паприкой, чесноком и травами, запекаются до легкого хруста и ароматной корочки. Подаются сами по себе или с легким соусом — идеальный летний перекус или гарнир.

2–3 кабачка нарежьте кружочками толщиной около 1 см; посыпьте их 1 ч. л. копченой паприки и слегка посолите. Мелко нарубите 2–3 дольки чеснока и соедините с 2 ст. л. оливкового масла, затем смажьте этой смесью кабачки. Можно добавить также щепотку сухого орегано или тимьяна — так получится особенно вкусно. Переложите заготовки на противень, предварительно покрытый пергаментом, и запекайте при 200 °C 15–18 минут до румяной корочки.

Подают такие кабачки с йогуртовым соусом или сметаной с зеленью — будет еще вкуснее.

Совет: добавьте к паприке немного копченого тмина — вкус станет более глубоким и насыщенным.

