16 августа 2025 в 10:46

Кабачки больше не портятся! Лежат как свежие даже через 5 месяцев

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы кабачки сохранили свежесть несколько месяцев после сбора урожая, важно соблюдать простые правила. Рассказываем проверенный метод хранения, с ним кабачки больше не портятся — лежат как свежие даже через 5 месяцев.

Собирайте плоды до заморозков, оставляя плодоножку длиной 5–7 см, — это защитит от проникновения бактерий. Отбирайте только целые, неповрежденные экземпляры с плотной кожурой. Перед закладкой на хранение не мойте кабачки — просто аккуратно протрите сухой тряпкой.

Идеальные условия: темное помещение с температурой +4–10°C и влажностью 80–85%. Разложите плоды на полках в один слой так, чтобы они не соприкасались, или подвесьте в сетках. Отлично подойдут сухой подвал, утепленный балкон или нижняя полка холодильника (завернутые в бумагу). При таких условиях кабачки сохранят вкус и полезные свойства до 5 месяцев!

Ранее стало известно, какие цветы успеют распуститься в сентябре, если посадить их в августе.

кабачки
урожай
овощи
хранение
Дарья Иванова
Д. Иванова
