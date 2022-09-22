Известные россияне передали награды на помощь обвиненным в фейках о ВС

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Писатели, журналисты, музыканты и другие известные россияне выставили свои награды на аукционе «Московской Хельсинкской группы». Вырученные деньги пойдут на материальную помощь гражданам России, обвиненным в распространении фейков о российской армии или дискредитации вооруженных сил. Об этом NEWS.ru сообщили организаторы аукциона.

Известные люди передали нам свои награды — статуэтки, дипломы и медали, которые получили за свои роли, книги, спектакли. Вырученные деньги мы направим тем, кого обвинили в распространении фейков и дискредитации армии. Им нужны адвокаты, а их семьям — помощь, — рассказали организаторы.

На аукцион выставили свои награды народные артисты РФ Лия Ахеджакова (премия «Ника») и Чулпан Хаматова (премия «Тэфи»), артистка Ксения Раппопорт (Премия журнала Hello), режиссеры Кирилл Серебренников и Михаил Дурненков (оба выставили «Золотую маску»), актер Анатолий Белый (Премия Олега Табакова) и политолог Екатерина Шульман (признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) (премия Института русского языка). Кроме того, в акции участвуют музыканты Андрей Макаревич (Премия компании «Юнион») и группа АИГЕЛ (Jager Music Video Awards).

С молотка также уйдут награды журналистов Катерины Гордеевой (признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) (выставила премию GQ), Антона Долина (премия гильдии киноведов и кинокритиков), Андрея Лошака, Ирины Шихман (золотая кнопка YouTube), Михаила Зыгаря («Просветитель digital»). Выставил свою статуэтку премии «Верю. Константин Станиславский» и британский актер Рэйф Файнс.

Также на аукционе продадут иллюстрацию к обложке книги «Особые поручения» Бориса Акунина, статуэтку литературной премии «ИНТЕР», врученную Борису Стругацкому и портрет первого президента СССР Михаила Горбачева, нарисованный солистом U2 Боно. Последний лот на аукцион передала дочь Горбачева Ирина Вирганская.

Дела о дискредитации армии и фейках о вооруженных силах начали заводить вскоре после начала военной операции. Один из последних случаев — обвинение двоих избирателей в Москве. По информации СМИ, они написали на избирательных бюллетенях антивоенные лозунги, в полицию на них пожаловались наблюдатели.