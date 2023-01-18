Известного российского блогера внесли в базу «Миротворца» Стаса Васильева внесли в базу «Миротворца» за антиукраинскую позицию

Фото: Страница Стаса Васильева Вконтакте

Стас Васильев

Популярного блогера из России Стаса Васильева, известного под псевдонимом Ай, Как Просто, внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за то, что тот посетил Донбасс, а также придерживается антиукраинской позиции. В личной карточке Васильева говорится, что он обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. <...> Сознательное нарушение государственной границы Украины, — говорится на сайте.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он публикует личные данные граждан, которых авторы считают причастными к конфликту в Донбассе и «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».

В октябре 2022 года в базу «Миротворец» был внесен президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Политика обвинили в «публичном отрицании российской агрессии против Украины» из-за интервью 2019 года изданию DW, в котором он заявил, что не считает присоединение Крыма к России «аннексией».

Ранее одного из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджера Уотерса добавили в базу данных «Миротворца». Музыкант осуждал киевские власти на фоне событий на Украине и критиковал руководство США за вмешательство в дела другого государства. В базе данных указано, что Уотерс обвиняется в антиукраинской пропаганде, покушении на территориальную целостность страны и «участии в попытках легализации аннексии Крыма Россией».